Дипломаты: Ухань избавился от коронавируса благодаря двум факторам

Китайский Ухань справился с эпидемией коронавируса благодаря дисциплине и помощи, которую городу оказала вся страна. О вспышке неизвестной пневмонии ВОЗ проинформировали ровно год назад.

Российские дипломаты, занимавшиеся эвакуацией россиян из очага заболевания, назвали РИА «Новости» основные факторы, которые повлияли на ситуацию с распространением SARS-CoV-2.

«Самое главное слово в победе над эпидемией — это дисциплина. Китайцы, для которых „правило есть правило“, его выполняют, не прячутся от властей, не прячутся от родственников», — подчеркнул первый секретарь посольства РФ в Китае Максим Цыганков. Он также указал на «помощь государства и народа».

В Ухане организовали воздушный коридор, по которому в город самолетами привозили полицейских, военных и медиков, а также доставляли продукты питания и воду. Иностранцев вывозили ночью.

«Потом 12 часов практически каждую минуту садились самолеты. Помощь была со стороны центрального и региональных правительств, весь Китай объединился», — вспомнил дипломат.

Его коллега и первый секретарь посольства Константин Невежкин охарактеризовал поведение китайцев не насаждаемыми «сверху» мерами, а развитой самодисциплиной.

«Возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. <…> Люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованы», — заметил Невежкин, подчеркнув, что во многих местах охранников просто не было.

Возбудителем пневмонии, вспышка которой произошла в провинции Хубэй в декабре 2019 года, оказался новый коронавирус. Болезнь официально назвали COVID-19. Ухань закрыли на 76 дней, сняв карантин 8 апреля. Сейчас инфицированных в городе нет.