Мир 16 сентября 2023, 09:16 Мексика выдала США крупного наркобарона Овидио Гусмана Лопеса Минюст Мексики сообщил об экстрадиции наркобарона Овидио Гусмана Unsplash

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Сына бывшего главаря крупного мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, прозванного El Chapo (Коротышка), Овидио Гусмана Лопеса экстрадировали из Мексики в США. Об этом сообщил Минюст Мексики на своем сайте.

Генпрокурор Мексики Меррик Б. Гарланд заявил, что решение о выдаче наркобарона Штатам стало последним шагом по борьбе Минюста Мексики с картелем «Синалоа».

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«Борьба с картелями потребовала невероятного мужества со стороны сотрудников правоохранительных органов США и Мексики, а также военнослужащих, многие из которых отдали свои жизни в поисках справедливости», — подчеркнул он.

Как сообщил телеканал CNN, при поимке Овидио Гусмана зимой этого года погибли 29 человек, с января глава наркокартеля находится под арестом, а теперь его перевезли в Чикаго, где будут судить за торговлю наркотиками.

Знаменитый отец Овидио Гусмана, Коротышка Хоакин Гусман, известен тем, что сбежал в 2015 году из мексиканской тюрьмы Альтиплано через тоннель, по которому его вывезли на мотоцикле. Однако потом его схватили и посадили уже в США.

Ранее в феврале в Штатах задержали и жену Хоакина Гусмана. Американские правоохранители обвинили ее в преступной схеме по распространению кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны.