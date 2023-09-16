16 сентября 2023, 09:16
Мексика выдала США крупного наркобарона Овидио Гусмана Лопеса
Минюст Мексики сообщил об экстрадиции наркобарона Овидио Гусмана
Сына бывшего главаря крупного мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, прозванного El Chapo (Коротышка), Овидио Гусмана Лопеса экстрадировали из Мексики в США. Об этом сообщил Минюст Мексики на своем сайте.
Генпрокурор Мексики Меррик Б. Гарланд заявил, что решение о выдаче наркобарона Штатам стало последним шагом по борьбе Минюста Мексики с картелем «Синалоа».
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«Борьба с картелями потребовала невероятного мужества со стороны сотрудников правоохранительных органов США и Мексики, а также военнослужащих, многие из которых отдали свои жизни в поисках справедливости», — подчеркнул он.
Как сообщил телеканал CNN, при поимке Овидио Гусмана зимой этого года погибли 29 человек, с января глава наркокартеля находится под арестом, а теперь его перевезли в Чикаго, где будут судить за торговлю наркотиками.
Знаменитый отец Овидио Гусмана, Коротышка Хоакин Гусман, известен тем, что сбежал в 2015 году из мексиканской тюрьмы Альтиплано через тоннель, по которому его вывезли на мотоцикле. Однако потом его схватили и посадили уже в США.
Ранее в феврале в Штатах задержали и жену Хоакина Гусмана. Американские правоохранители обвинили ее в преступной схеме по распространению кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны.
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