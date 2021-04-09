Дипломаты из России выразили соболезнования после смерти принца Филиппа. И напомнили о его родстве с Николаем I

Посольство РФ в Великобритании направило соболезнования британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа, мужа Елизаветы II. Российские дипломаты напомнили, что он был потомком императора Николая I.

«Наши искренние соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа. Герцог Эдинбургский, праправнук российского императора Николая I, вызывает восхищение у многих россиян.<…> Пусть его душа покоится с миром», — сказано в сообщении в Fасеbооk диппредставителей РФ в Великобритании.

Принц Филипп скончался 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет, до векового юбилея он не дожил два месяца. Соболезнования королеве также принес премьер-министр страны Борис Джонсон.

Герцог Эдинбургский родился 21 июня 1921 года в греческой королевской семье. Его отец — принц Андрей — являлся братом короля Греции Константина I. Мать —- принцесса Алиса — дочь немецкого принца Луи Баттенберга, женившегося на одной из внучек британской королевы Виктории. По отцовской линии он внук Ольги Константиновны Романовой, по материнской — внучатый племянник последней русской императрицы Александры Федоровны.