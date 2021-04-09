Борис Джонсон выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи со смертью мужа королевы Елизаветы II, принца Филиппа. Он скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщило издание Daily Express.

«Сегодня мы скорбим вместе с Ее Величеством, выражаем соболезнования ей и всей ее семье. Мы, как нация, и как королевство, благодарны принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, за его выдающуюся работу», — сказал Джонсон.

Принц Филипп скончался в пятницу в возрасте 99 лет в Виндзорском замке. Он не дожил до столетия всего два месяца. В последние годы муж Елизаветы II много болел. В середине февраля сообщалось о его госпитализации. Причину в Букингемском дворце не раскрыли, но сообщалось, что это не было связано с коронавирусом, от которого супруги своевременно вакцинировались.