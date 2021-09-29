Диктаторство никогда «не приживается» на Украине. Причем этому уже есть примеры, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«На Украине диктаторство не приживается, и есть примеры. Ну как примеры, они немного уехали: кто в Ростов, кто еще куда-то. Это теоретически возможно на просторах Украины, но в краткосрочном промежутке времени, и плохо заканчивается», — заявил глава Рады в эфире телеканала «Наш».

По словам Разумкова, страна не пойдет подобным путем. Он добавил, что Украина движется по маршруту Европы.

«Я думаю, что никакому президенту это не удастся сделать», — заключил спикер Верховной рады.

Ранее депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется будет бежать в Россию из-за принятия закона «Об олигархах». Он пояснил, что закон превращает страну в «монархию Владимира Первого». Также Гончаренко подчеркнул, что принятие документа может обернуться большой коррупцией. Согласно новому закону, СНБО сможет решать, кого признавать олигархом.