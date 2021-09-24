Депутат Рады Гончаренко предрек Зеленскому бегство в Ростов из-за закона об олигархах

Украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден бежать в Россию из-за принятия закона «Об олигархах». Такое мнение высказал депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий указал, что этот закон превращает страну в «монархию Владимира Первого». Гончаренко отметил, что принятие документа чревато большой коррупцией.

«СНБО — а по сути, сам Зеленский — будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую», — написал депутат.

Также закон усилит давление на украинские СМИ, и никто не сможет говорить, как власть грабит страну, предрек народный избранник.

Гончаренко обратил внимание, что парламент обратился к Венецианской комиссии с просьбой проанализировать законопроект. На это им потребовалось два месяца. В итоге его решили принять, не дожидаясь выводов европейцев, потому что понимали, что они «никогда не смогут такое поддержать».

«Поэтому, Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно. Все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», — заключил депутат.

На Украине ранее по инициативе президента приняли закон «Об олигархах». Он позволит СНБО решать, кого признавать олигархом. Таких лиц будут вносить в специальный реестр.

Бывший украинский президент Петр Порошенко ранее заявил, что власти страны отвлекают внимание населения, пытаясь прикрыть мегакоррупцию.