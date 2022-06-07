Диалог России и Соединенных Штатов находится на беспрецедентно низком уровне. Об этом в эфире Первого канала заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Очень аккуратно скажу: пока сохраняются эпизодические телефонные разговоры между министрами обороны, начальниками генеральных штабов», — сказал российский посол.

По его мнению, это крайне важно «для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями».

Взаимодействие посольства РФ с официальным Вашингтоном на дипломатическом уровне ограничено, заметил Антонов. Дипломат пояснил, что Госдеп предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. По словам Антонова, беседы с представителями Белого дома крайне редки.

До этого Антонов говорил о том, что командированные в США журналисты подвергаются притеснениям, а позиция России блокируется. В РФ же, как отметил Антонов, слушают альтернативные точки зрения, в подтверждение тому — недавнее интервью американского посла Джона Салливана. Открытость российских СМИ, как заметил дипломат, сильно контрастирует с отношением американской прессы к официальным представителям РФ. На сегодня можно говорить об информационной блокаде, констатировал Антонов.