Командированные в США журналисты подвергаются притеснениям, а позиция России блокируется. Об информационной блокаде заявил в своем Telegram-канале посол России в США Анатолий Антонов.

Он прокомментировал слова официального представителя Госдепармента США Неда Прайса, который обвинил российские власти в наступлении на свободу слова. Посол отметил, что в России слушают альтернативные точки зрения, в подтверждение тому — недавнее интервью посла США Джона Салливана.

Открытость российских СМИ сильно контрастирует с отношением американской прессы к официальным представителям России. На сегодня можно говорить об информационной блокаде

Попытки донести до рядовых американцев позицию России по вопросам международной политики провозглашаются злонамеренной пропагандой и отвергаются. Командированных в США российских журналистов не пускают на официальные мероприятия. Они сталкиваются с запретом вещания, сложностями в оформлении рабочих виз, блокировкой банковских счетов и попытками спецслужб склонить их к сотрудничеству.

Посол России обвинил американские СМИ в двойных стандартах и призвал власти США сосредоточиться на обеспечении свободы слова и равного доступа к информации.