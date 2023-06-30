Мир 30 июня 2023, 05:15 Девушек спрашивали о любимом порно на собеседовании в компанию Гейтса — СМИ WSJ: кандидаткам на должности в компании Гейтса задавали вопросы сексуального характера РИА «Новости»

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Претенденткам на должности в офисе американского предпринимателя Билла Гейтса на собеседованиях задавали вопросы интимного характера. Как сообщило издание The Wall Street Journal, кандидаток спрашивали о внебрачных связях, любимой порнографии и наличии в телефоне фотографий в стиле «ню».

Издание написало, что неизвестно, задавали ли подобные вопросы кандидатам мужского пола. В службе по подбору персонала офиса Гейтса сообщили, что собеседования и проверку данных проводит третья сторона.

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Журналисты выяснили, что собеседования проводила консалтинговая компания Concentric Advisors. Ее сотрудники собирали информацию, которую можно было использовать для шантажа людей, напрямую работающих на Гейтса.

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