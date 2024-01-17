Мир 17 января 2024, 01:42 Девочка погибла в пасти крокодила на глазах у братьев Крокодил растерзал девятилетнюю девочку во время рыбалки в Индонезии Pxhere

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Девятилетняя девочка стала жертвой нападения крокодила в Индонезии. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке, сообщило издание Detikcom.

Нападение произошло рядом с деревней Лемоамбо в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Юная жительница деревни пришла на рыбалку со своими старшими братьями.

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В какой-то момент из воды выскочил крокодил и схватил ее. Один из мальчиков попытался помочь сестре, но хищник быстро утащил ее на середину реки.

На крики детей сбежались другие селяне. Им оставалось только наблюдать, как крокодил уплывал с девочкой в зубах, а потом скрылся под водой.

Ранее в штате Флорида в США убили четырехметрового аллигатора, который съел 41-летнюю женщину. Ее обнаружили в пасти у пресмыкающегося.

Минувшим летом крокодил напал на 29-летнего футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса. В момент нападения спортсмен купался в реке.