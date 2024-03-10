Мир 10 марта 2024, 09:02 Девять человек умерли в Танзании, отравившись мясом черепахи AP: восемь детей и взрослый умерли в Танзании, отравившись мясом черепахи Freepik

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В Танзании несколько десятков человек получили отравление, съев мясо морской черепахи. Девятерых пострадавших медики не смогли спасти, сообщило издание Assосiated Press (AP).

Авторы статьи уточнили, что массовое отравление черепашьим мясом произошло на острове Пемба. В больницу увезли 78 человек, из них погибли восемь детей и один взрослый.

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Жители Занзибара считают мясо морских черепах деликатесом. Однако оно может провоцировать хелонитоксизм, то есть опасное пищевое отравление. Продукт содержит множество различных паразитов и бактерий, которые приводят к серьезным инфекционным болезням. В черепашьем мясе также встречаются токсины и тяжелые металлы.

Ранее в Улан-Удэ шесть девушек попали в больницу после отравления алкоголем. Они отмечали 8 Марта в ночном клубе, где раздавали бесплатные спиртные напитки.