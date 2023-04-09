Мир 09 апреля 2023, 08:22 Израиль ударил по объектам ВС Сирии в ответ на ракетный обстрел Викимедиа

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Израильские истребители ударили по военному комплексу одной из дивизий армии Сирии, а также ее радиолокационным системам и артиллерийским позициям. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

Действия израильских ВС стали ответом на пуск ракет из Сирии. В заявлении подчеркивается, что Армия обороны Израиля «считает Сирию ответственной за все действия, происходящие на ее территории», и не допустит попыток нарушения суверенитета Израиля.

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Ранее, 7 апреля, Израиль произвел ракетные удары по сектору Газа. После этого армия еврейского государства также атаковала объекты ХАМАС в Ливане.