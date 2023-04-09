09 апреля 2023, 08:22
Израиль ударил по объектам ВС Сирии в ответ на ракетный обстрел
Израильские истребители ударили по военному комплексу одной из дивизий армии Сирии, а также ее радиолокационным системам и артиллерийским позициям. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.
Действия израильских ВС стали ответом на пуск ракет из Сирии. В заявлении подчеркивается, что Армия обороны Израиля «считает Сирию ответственной за все действия, происходящие на ее территории», и не допустит попыток нарушения суверенитета Израиля.Вечером 8 апреля с территории Сирии запустили три ракеты, одна из них перелетела территорию Израиля и упала в Голанских высотах. Несколько часов спустя, уже ночью, из Сирии выпустили еще три ракеты, и на этот раз через Израиль перелетели две. Одна ракета опять упала в незаселенной местности, вторую перехватили силы противовоздушной обороны.
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Ранее, 7 апреля, Израиль произвел ракетные удары по сектору Газа. После этого армия еврейского государства также атаковала объекты ХАМАС в Ливане.
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