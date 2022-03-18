Девять человек погибли в ДТП с 13-летним водителем в Техасе

Пикап врезался в фургон на западе Техаса. Жертвами аварии стали девять человек, среди которых были члены студенческой команды по гольфу и их тренера. За рулем пикапа находился 13-летний подросток. Об этом сообщил телеканал NBC.

Вместе с подростком в автомобиле находился взрослый мужчина, указано в материале. В фургоне была команда по гольфу Университета Юго-Запада и ее тренер. Они возвращались с соревнования. Выжить в ДТП удалось только двум членам команды. Сейчас они в больнице, их состояние оценивается как критическое.

Столкновение произошло на высокой скорости, отметил глава национального совета по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг. При этом, по предварительным данным, прямо перед столкновением у фургона «вышло из строя» переднее левое колесо, и его, возможно, занесло. Сейчас ведомство расследует происшествие.

«Это было явно лобовое столкновение двух тяжелых транспортных средств на высокой скорости», — сказал Ландсберг.

За рулем находился ребенок, сказано в материале со ссылкой на департамент общественной безопасности Техаса. Это было установлено на основании идентификации останков, обнаруженных на водительском сиденье после пожара, который произошел в результате аварии.

В прошлом году российский блогер Антон Гусев похвастался, что посадил за руль своего восьмилетнего сына. Он разрешил мальчику разогнать автомобиль до 50 километров в час. Мужчину задержали и оштрафовали. Но это далеко не первый подобный случай.