Мир 20 марта 2024, 17:45 Детсады с русскими названиями предложили переименовать на Украине Омбудсмен Креминь призвал переименовать на Украине детсады с русскими названиями Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал переименовать в стране детские сады с русскими названиями. Он опубликовал обращение на своей странице в соцсети.

«К нам поступают нередкие жалобы относительно названий дошкольных учебных заведений, которые имеют русскоязычный характер, не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые — просто здравому смыслу», — заявил он.

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Креминь привел в пример названия «Солнышко», «Одуванчик», «Тополек» и прочие. Наименования учреждений нужно привести «в соответствие с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка», считает он.

Ранее стало известно, что правительство Украины выделило восемь миллиардов гривен (более 18,8 миллиарда рублей) на «развитие украинского языка» до 2030 года. Целью декларируется противостояние «лингвоциду» со стороны России.