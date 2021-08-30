Власти КНР ввели жесткие ограничения на онлайн-игры для детей. Теперь несовершеннолетние китайцы могут проводить за любимым занятием миллионов школьников не более часа по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Китайские компании-операторы игровых платформ обязали предоставлять доступ к онлайн-развлечениям детям и подросткам только три дня в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье и в праздничные выходные. Школьники смогут войти в свои аккаунты в эти дни только с 20:00 до 21:00.

По данным агентства, руководство Поднебесной этим ограничениями планирует создать благоприятную атмосферу для развития молодого поколения.

В конце июня газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сообщила, что Россия сейчас переживает бум спроса на видеоигры. Соотечественники, по данным исследования, с начала 2021 года сделали на 40% больше онлайн-покупок на игровых ресурсах, чем за этот же период в прошлом году.