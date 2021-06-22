Бум популярности компьютерных игр и консолей заметили в России

Россия переживает бум спроса на компьютерные игры. Россияне с начала года сделали на 40% больше онлайн-покупок на игровых ресурсах, чем за аналогичный период прошлого года.

Оборот игровых площадок, где россияне совершали покупки, вырос в 2,2 раза. Также увеличились в 3,6 раза продажи игровых консолей, на 44% стали чаще покупать видеокарты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «ЮMoney» и проекта «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Игровая индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, и пандемия еще больше ускорила ее рост. Сейчас Россия переживает настоящий бум спроса на компьютерные игры. За первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а число покупок игр — в Санкт-Петербурге (в четыре раза)», — сообщил генеральный директор «ЮMoney» Иван Глазачев.

Он отметил, что Санкт-Петербург стал лидером по количеству любителей видеоигр среди регионов. Но больше всего компьютерных игр купили в Архангельской области.

По данным аналитиков, россияне последние три года покупки делают в основном с десктопа (90%), остальные используют смартфон.