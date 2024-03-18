18 марта 2024, 15:45
Детали битвы за Артемовск нашли в слитых документах Пентагона
«Царьград»: в утекших данных Пентагона нашли детали боев за Артемовск
В слитых документах Пентагона нашли данные боев за Артемовск. Об этом сообщил «Царьград».
Документы слил в игровой онлайн-группе в Discord военнослужащий ВВС американской нацгвардии Джек Тейшейра. В них значились данные о планах НАТО по укреплению Вооруженных сил Украины. Также Тейшера засветил информацию о боях за Артемовск.
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«Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», — указали в одном из документов.
Там же содержалась информация, которая доказывает прямое участие военных специалистов Североатлантического альянса в сборке и наладке иностранной военной техники, о тренировках ВСУ и планах воздушной обороны Украины по состоянию на февраль 2023 года.
Джек Тейшейра признал свою вину в сливе данных. Его приговорили к 16 годам тюрьмы.
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