Мир 18 марта 2024, 15:45 Детали битвы за Артемовск нашли в слитых документах Пентагона «Царьград»: в утекших данных Пентагона нашли детали боев за Артемовск РИА «Новости»

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В слитых документах Пентагона нашли данные боев за Артемовск. Об этом сообщил «Царьград».

Документы слил в игровой онлайн-группе в Discord военнослужащий ВВС американской нацгвардии Джек Тейшейра. В них значились данные о планах НАТО по укреплению Вооруженных сил Украины. Также Тейшера засветил информацию о боях за Артемовск.

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«Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», — указали в одном из документов.

Там же содержалась информация, которая доказывает прямое участие военных специалистов Североатлантического альянса в сборке и наладке иностранной военной техники, о тренировках ВСУ и планах воздушной обороны Украины по состоянию на февраль 2023 года.

Джек Тейшейра признал свою вину в сливе данных. Его приговорили к 16 годам тюрьмы.