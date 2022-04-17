Киев не остановится до последнего украинца

Российские военные дали возможность украинским формированиям на «Азовстали» сложить оружие и сохранить себе жизнь. Но киевский режим запретил сдаваться в плен, так как намерен продолжать боевые действия до последнего бойца. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Дали шанс выжить

Бомбардировка уже была проведена. Бомбардировка была достаточно мощная. Удары были нанесены по наиболее защищенным казематам, то есть бункерам, которые находятся под землей. Их протяженность более десятка километров, разные данные есть. Как раз применили тяжелые бомбы для того, чтобы разрушить эти лабиринты, подземные цеха и убежища. После нанесения удара мы предложили остаткам ВСУ, нацистам, наемникам сложить оружие и выйти.

Кстати, вчера было очень интересное заявление Зеленского. Во время интервью он сказал, что если Россия уничтожит вот этих наемников на территории «Азовстали», то это послужит ему основанием прервать переговоры с Россией о дальнейших взаимоотношениях и дальнейшем устройстве Украины, в том числе ее нейтральном статусе. Мы в какой-то степени даем шанс вот этой группировке сдаться, которая сейчас в единственном количестве сейчас осталась на «Азовстали». Все остальные либо уничтожены, либо сдались.

Там где-то две с лишним тысячи человек в общей сложности. Это и ВСУ, и нацисты, и тербаты, и добровольцы, которые примкнули вот к этим военным из Мариуполя, то есть люди пронацистских взглядов. Вот эта разношерстная группировка сейчас оказалась в критическом положении. У них нет продуктов питания, воды и я думаю, что с боеприпасами тоже не все в порядке.

Естественно, мы идем на встречу и предлагаем им выйти без оружия. Ответственность каждого будет определена. Кто замешан в военных преступлениях — одна ответственность. Кто участвовал в мобилизации, был задействован нацистами, но активно не проявил себя — ответственность будет совсем другая.

Источник фото: РИА «Новости»

В чем сложность? В том, что ВСУ обращается к киевскому руководству с просьбой разрешить им сдаться. потому что они понимают, что они погибнут. Но оттуда следуют приказы держаться, а нацистам выступить в роли заградотрядов. То есть, если кто-то решит сложить оружие и выйти с поднятыми руками, то по ним будут просто стрелять в спину без всякого суда и следствия. То, что это военные преступления с точки зрения Международного права и украинского законодательства, я даже не сомневаюсь. Но на сегодняшний день киевский режим плюет на все, что связано с Международным правом, а запад закрывает глаза и делает вид, что ничего страшного не происходит.

Еще один удар

В этой ситуации мы дали время сегодня с 06:00 этим войскам выйти. Если они не выйдут, то мы нанесем еще один удар. Я думаю, что после повторного удара из 2,5 тысячи там останутся несколько десятков человек, которых можно будет легко выкупить. Более того, сейчас мы туда доставили огнеметы «Шмель». Больше они даже напоминают термобарические гранатометы, то есть образуется аэрозоль и происходит взрыв термобарической смеси.

Источник фото: РИА «Новости»

Большое количество таких гранатометов доставлено для того, чтобы осуществлять штурм с минимальными потерями. Не использовать по бетонным стенам обычные гранаты, которые малоэффективны, не использовать просто стрелковое оружие, а применять эффективное оружие, которое позволит нам в этих подземных казематах и галереях уничтожать противника. Мы готовы к любому развитию событий, какое бы нам не навязали обороняющиеся, а точнее киевский режим.

Украина затягивает боевые действия

Основная задача киевского режима — затянуть максимально боевые действия. Они надеются на то, что НАТО поможет оружием, а самая главная ставка делается на то, чтобы втянуть альянс в прямой конфликт с Россией и развязать третью мировую войну. Вот на это Зеленский делает ставку. Это очень хорошо просматривается в тех просьбах, которые он периодически озвучивает.

Источник фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он их озвучивает не только с телеэкрана. Мы слышали ложь Зеленского, когда он говорил о потерях украинской армии, обозначив их цифрой 3000 человек, когда только в Мариуполе уничтожено 4000, а в общей сложности там более 20 000. Эти цифры озвучило наше Минобороны, причем эти цифры очень объективные.

Зеленский признал, что Украина готовилась давно. Он же говорит, что в декабре–январе он проводил закрытые переговоры с рядом заинтересованных стран о подготовке к финансовой и военной помощи. Вот вам пожалуйста, с одной стороны, Зеленский во всем обвиняет Россию, а одновременно признает, что еще в декабре уже вел тайные переговоры с Западом. Это как раз раскрывает подлинное лицо украинского режима. Неприкрытая ложь и основная задача — продолжать боевые действия до последнего украинца. Такая задача поставлена Вашингтоном, и Зеленский с ней справляется.