Десятки тысяч митингующих собрались у здания парламента в Ереване | 360°

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Десятки тысяч митингующих собрались у здания парламента в Ереване

«Известия»: порядка 40 тысяч протестующих собралось у здания парламента в Ереване

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В Ереване у здания парламента собралось уже около 30–40 тысяч митингующих, сообщили «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

Собравшиеся люди, как указано в материале, требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как отмечается, что оппозиционные депутаты были приглашены в парламент, чтобы написать заявление о вотуме недоверия Пашиняну.

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В частности, митингующие ждут депутатов от оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею».

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Участники акции вновь собрались у здания армянского парламента утром в среду, 14 сентября. Полицейские выставили оцепление и никого не пропускали к служебному входу в парламент, которым обычно пользуются депутаты. Митингующие, как отмечалось, запаслись водой и продуктами. В акции принимают участие родители погибших в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Один из инициаторов акции, бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян заявлял, что протестующие ждали депутатов. Они хотели понять, намерены ли они запустить процесс импичмента в отношении премьер-министра страны.

Армения

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