Эксклюзив 22 апреля 2024, 23:39 «Десятки тысяч лежат в земле». Чего на самом деле боится Буданов? Журналист Борзенко: неудачи на фронте сказываются на внутренней жизни Украины РИА «Новости»

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Украинцев предупредили, что в мае страна столкнется с проблемами. Руководитель Главного управления разведки Минобороны республики Кирилл Буданов не стал вдаваться в подробности, но упомянул и внутриполитические процессы. Заместитель главного редактора «Литературной России» Алексей Борзенко на стриме с ведущим «360» Антоном Шестаковым предположил, чего опасаются власти Украины.

«Когда власть держится на штыках и чувствует себя неуютно, любое изменение в худшую сторону в положении дел на фронте, естественно, сразу же сказывается на внутренней жизни», — обратил он внимание.

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Борзенко напомнил, что в самом Киеве приходится держать значительные силы: полицию, преданную тероборону и части, которые должны защищать украинскую власть внутри столицы.

«Процессы, конечно, происходят, все бродит. Достаточно сходить на любое кладбище, где повсюду <…> украинские флаги и десятки тысяч людей лежат земле, а никаких результатов на фронте нет. И возникает простой вопрос: за что погибли эти хлопцы», — сказал он.

Буданов в интервью украинской службе Би-би-си заявлял, что в стране обострилась вражда между военными и гражданскими. Он также указал на панические настроения в обществе и обвинил российские спецслужбы якобы в организации «Майдана-3».