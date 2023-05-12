Мир 12 мая 2023, 02:12 Десятки тысяч европейцев умерли зимой из-за высоких цен на отопление — СМИ The Economist: около 68 тысяч жителей Европы умерли зимой из-за высоких цен на отопление Pxhere

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Около 68 тысяч европейцев скончались прошедшей зимой из-за экономии электроэнергии или невозможности платить за электричество. Об этом заявил британский журнал The Economist. Такие выводы журналисты сделали на основе собственных подсчетов.

По сравнению с двумя предыдущими годами цены на электричество и газ для бытовых нужд минувшей зимой в Европе были выше на 69% и 145%. Европейские власти призывали жителей сократить энергопотребление. Но, как указали в материале, проживание в холодных помещениях способствовало росту риска возникновения сердечных и респираторных заболеваний.

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В период с ноября 2022 года по февраль 2023 года в Европе зарегистрировали 149 тысяч избыточных смертей. Такая цифра говорит о росте показателя на 7,8%.

На смертность в Европе, по всей видимости, могли повлиять высокие цены на электроэнергию. Наибольшее число избыточных смертей, по подсчетам издания, наблюдалось в странах, столкнувшихся с наибольшим ростом цен на электроэнергию. Первоначально это Германия и Великобритания.

Приближающееся лето грозит Европе жарой и засухой. Стычки из-за воды уже начались, а прогнозы на урожай печальны. Однако европейским лидерам пока выгоднее призывать свои народы к экономии, чем бороться с надвигающейся угрозой.