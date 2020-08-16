Десятки тысяч белорусов начали собираться на митинги против Лукашенко

В воскресенье, 16 августа, белорусы начали собираться на митингах против Александра Лукашенко. Акции протеста проходят в крупных городах республики.

Журналисты начали публиковать первые снимки с митингов. По данным Tut.by, на демонстрации в Минске собрались 60 тысяч человек.

Так сейчас выглядит центр Бреста.

Так — Гродно.

Также сегодня в Минске состоялась мирная акция в поддержку белорусского президента. Мирный митинг прошел на площади Независимости. На нем Лукашенко выступил перед горожанами с речью. Белорусский лидер заверил, что если состоятся новые выборы, то страна может развалиться. Также Лукашенко поблагодарил белорусов за то, что они «его терпят» 26 лет, и добавил, что он открыт к обсуждению новых реформ с народом. На мирном митинге также выступил глава МВД страны Юрий Караев.

Инициатором мирной акции выступила организация «Белая Русь». В своем аккаунте в Facebook они пригласили принять участие всех, кто «против раздела страны».