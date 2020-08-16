Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг в Минске и начал свою речь. Акция проходит в поддержку действующего президента. На сцену вместе с ним вышел сын Николай. Под конец выступления Лукашенко-старший встал перед собравшимися на колени — но это оказалась фигура речи.

«Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции», — Лукашенко.

Он также поблагодарил всех собравшихся за то, что они пришли, и указал, что собрал всех не для собственной защиты.

«Я позвал, чтобы вы защитил свою страну, независимость, семьи. Я не хотел вас звать на площадь: у вас много дел и забот. Вы убираете хлеб и собираете детей в школу», — добавил Лукашенко.

По словам президента, он хорошо помнит 90-е годы, когда он пообещал все собравшимся на минских площадях, что больше не допустит таких митингов.

«Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь», — заявил Лукашенко.

Он пояснил, что вместе с народом построил «суверенное, независимое государство», сделал то, о чем мечтали предшественники. Митингующие начали кричать: «Спасибо!»

«Чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите какой. Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем», — пообещал Лукашенко.

Он заявил, что белорусы погибнут как нация, если пойдут на поводу у тех стран, которые требуют провести новые выборы. По словам Лукашенко, на границах страны уже «лязгают гусеницами» войска НАТО.

«Нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых», — добавил Лукашенко.

«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну. <…> Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили», — заключил Лукашенко, но на колени не встал.

Митинг в поддержку Александра Лукашенко проходит на площади перед Домом правительства в Минске. На нем уже выступил глава МВД страны Юрий Караев.