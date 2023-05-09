Мир 09 мая 2023, 23:14 Десятки бойцов ВСУ насмерть отравились пельменями из гумпомощи RT: 40 военных ВСУ насмерть отравились переданными волонтерами пельменями Официальный сайт президента Украины

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В телефоне убитого украинского военного нашли голосовые сообщения, из которых следует, что 40 солдат Вооруженных сил Украины получили смертельное отравление после того, как поели пельменей. Об этом сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев в Telegram-канале.

По его словам, массовое отравление произошло в 30-й отдельной механизированной бригаде, где боевикам выдали гуманитарную помощь от неизвестных волонтеров. После этого случая командование ВСУ распорядилось больше не брать помощь от непроверенных людей.

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Как отметил журналист, пока остается неясным, было ли отравление преднамеренным или просто пельмени оказались низкого качества. Гадзиев пообещал поделится новыми доказательствами по мере их получения.

Ранее экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер сообщил, что в ходе спецоперации потери Украины составили 80% от изначального состава ВСУ. С начала СВО численность украинской армии составляла 260 тысяч человек. По словам Риттера, Украина оказалась в трагической ситуации, поскольку не смогла продолжать оборону.