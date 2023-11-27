Мир 27 ноября 2023, 06:13 Десятая часть населения Чехии выйдет на общегосударственный «День протестов» Миллион человек 27 ноября примут участие в крупнейшей в Чехии забастовке Martin Hladik/AFLO

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В Чехии 27 ноября состоится общегосударственный «День протестов». К забастовке профсоюзов против социально-экономической политики правительства присоединятся около миллиона человек, сообщило РИА «Новости».

«Цель забастовки — заставить правительство республики задуматься о том, что происходит в обществе. Если министры думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить ее, то в таком случае настроение в обществе может стать еще хуже», — заявил глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула.

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По его подсчетам, акция станет самой крупной в истории Чехии — к ней присоединятся около миллиона человек при населении страны чуть больше 10 миллионов. Среди участников — сотрудники разных предприятий и частных компаний, а также 70% персонала школ. Производственный процесс приостановят как минимум на час либо развесят плакаты в поддержку бастующих. Акция пройдет по всей стране, в Праге — на Малостранской площади.

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