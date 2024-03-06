Мир 06 марта 2024, 00:40 «Держать в тайне». Нарышкин раскрыл детали договоренности с главой ЦРУ Нарышкин заявил о договоренности с главой ЦРУ не допускать утечек о беседах РИА «Новости»

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что придерживается договоренности с главой ЦРУ Уильямом Бернсом о недопущении утечек о беседах. Глава СВР сообщил об этом в интервью «Соловьев Live».

Нарышкин и Бернс договорились не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично. Речь идет не только о характере бесед, но и о самих фактах разговоров.

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«Мы при нашей первой такой очень важной встрече договорились все-таки держать это в тайне», — подчеркнул глава СВР.

Он также добавил, что раньше утечки информации происходили лишь со стороны Соединенных Штатов.

Встреча глав СВР и ЦРУ состоялась 14 ноября 2022 года в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. США настаивали на конфиденциальности канала связи между Бернсом и Нарышкиным, но по прибытии американской делегации в Анкару сразу же произошла утечка информации.

Ранее глава СВР анонсировал контакты с Бернсом. Нарышкин не уточнил, когда именно состоится диалог.