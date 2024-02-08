Мир 08 февраля 2024, 20:25 «Не утаим». Нарышкин анонсировал контакты с ЦРУ Глава СВР Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Бернсом РИА «Новости»

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Нарышкин не уточнил, когда именно состоится диалог.

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«Скажем вам когда, не утаим», — пообещал глава СВР.

В январе Нарышкин отметил пользу от контактов Службы внешней разведки с ЦРУ. Диалог может предотвратить опасные события в сложившихся условиях, когда обстановка в мире подходит к очень рискованной черте.

Ранее директор СВР заявил, что западные государства хотят создать в России сеть подпольных антиправительственных ячеек перед президентскими выборами. По его словам, упор делается на консолидацию оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ.

Нарышкин также уличил Соединенные Штаты и Европу в попытке вмешаться во внутренние дела России. Цель Запада — разобщение стран СНГ, уверен глава СВР.