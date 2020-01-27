Депутаты ПАСЕ выступили против полномочий делегации из России

«От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации по веским основаниям», — заявил парламентарий из Литвы Эмануэлис Зингерис.

По информации сайта RT, около 30 депутатов пяти делегаций выразили согласие с его инициативой. Придерживаясь восьмого правила регламента ПАСЕ, данный вопрос направили в мониторинговую комиссию. В настоящее время ей необходимо подготовить доклад по предложению Зингериса.

Ранее российский журналист и писатель Аркадий Бабченко пожаловался на слежку в ПАСЕ.