Депутаты ПАСЕ выступили против полномочий делегации из России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы усомнились в полномочиях российской делегации. Об этом сообщило РИА «Новости».
«От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации по веским основаниям», — заявил парламентарий из Литвы Эмануэлис Зингерис.
По информации сайта RT, около 30 депутатов пяти делегаций выразили согласие с его инициативой. Придерживаясь восьмого правила регламента ПАСЕ, данный вопрос направили в мониторинговую комиссию. В настоящее время ей необходимо подготовить доклад по предложению Зингериса.
Ранее российский журналист и писатель Аркадий Бабченко пожаловался на слежку в ПАСЕ.