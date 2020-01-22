Журналист пожаловался на слежку в ПАСЕ

Такое заявление Бабченко сделал на личной странице в Facebook.

«Вот вроде и в напряжении постоянно, ждешь подлянки, контролируешь пространство, а в этот раз выходил — с кем-то разговаривал, мозг был занят совсем другим, так, краем глаза что-то мелькнуло, но не обратил внимания. Какие-то официальные шпионы. Из дипломатических сотрудников. Или какого-нибудь торгпредства. С дипломатическими паспортами. Гостевые бейджики посетителей ПАСЕ припрятаны под пиджаками», — пояснил журналист.

По его словам, скрыться помогла лишь охрана.

«Приехали в Страсбург. Выступил. Потом интервью, общение, разговоры, знакомые люди, которых давно не видел. Скабееву, жаль, не встретил — вот с ней бы поговорил с особым удовольствием. Но не суть. Выходим. Охрана сажает меня в машину и начинает медленно петлять какими-то переулками. — Что случилось, — спрашиваю. — Тебя пасут. Видел человека, когда выходил?», — вспомнил Бабченко.

Ранее Аркадий Бабченко, который уехал из России ради работы на Украине и инсценировал там свою смерть, решил перебраться в Израиль. Однако оттуда его депортировали.