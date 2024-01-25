Мир 25 января 2024, 09:26 Депутаты-консерваторы устроили заговор против премьер-министра Великобритании The Times: однопартийцы Риши Сунака решили до выборов добиться его отставки Li Ying/XinHua/globallookpress

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Депутаты Консервативной партии Великобритании сговорились добиться отставки своего однопартийца премьер-министра Риши Сунака. Тори решили, что его смещение до парламентских выборов позволит им вернуть поддержку избирателей и сохранить свои мандаты, сообщила газета The Times.

«Бывший советник премьер-министра работает с секретной группой депутатов, чтобы отстранить его от должности до всеобщих выборов», — заявил автор статьи.

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Источники издания заявили, что в группу заговорщиков вошли 10 человек, в том числе уволенная в 2023 году экс-глава МВД Суэлла Браверман и бывший замглавы Минфина Саймон Кларк. Последний публично призвал отправить Риши Сунака в отставку.

Консерваторы решились на этот шаг из-за низкого рейтинга в преддверии выборов, которые пройдут во втором полугодии 2024 года. Исследование компании YouGov показало, что из-за популярности оппозиции тори потеряют 200 мандатов Палаты общин. Это станет для них крупнейшим поражением за последние 27 лет.

Политикой Риши Сунака недовольны экоактивисты. Они выступили против разработки новых нефтяных месторождений и накрыли особняк премьер-министра черным полотном.