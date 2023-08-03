Мир 03 августа 2023, 19:13 Особняк Риши Сунака накрыли черным полотном в знак протеста Экоактивисты накрыли особняк Риши Сунака 200-метровым черным полотном Википедия

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Экоактивисты Greenpeace* устроили акцию в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений и накрыли черным полотном дом, принадлежащий британскому премьеру Риши Сунаку. Об этом организация сообщила в Twitter (соцсеть переименовали в X по решению нового владельца Илона Маска).

Многоэтажный частный особняк Сунака расположен в Йоркшире на севере страны. На снимке, опубликованном Greenpeace*, дом полностью покрыли 200-метровым полотном.

На крыше расположились четыре активиста, а еще два встали на переднем плане с баннером с надписью: «Риши Сунак — нефтяные доходы или наше будущее? Greenpeace*».

В конце июля канцелярия премьера объявила, что выдаст сотни новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море.

Представитель Даунинг-стрит в ответ на действия Greenpeace* заявил, что правительство не будет извиняться за «правильный подход к обеспечению энергетической безопасности», уточнил ТАСС.

*Greenpeace — признана нежелательной организацией в России.