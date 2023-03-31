Мир 31 марта 2023, 22:03 Депутаты из партии Зеленского напали на журналистов Депутаты Рады разбили камеру журналистам за попытку взять интервью

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Депутаты из партии Владимира Зеленского «Слуга народа» совершили нападение на журналистов в Чернигове. Подробностями инцидента поделилось украинское издание «Суспильне»(«Общественное»).

Съемочная группа телеканала «Детинец» пострадала в кафе в центре Чернигова. Во время интервью депутаты разбили камеру корреспондетов.

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«Журналисты пытались взять комментарий у депутата городского совета от „Слуги народа“ Юрия Тарасовца из-за его отсутствия на заседании сессии», — отмечено в материале.

Уточняется, что съемочная группа случайно обнаружила депутата Черниговского горсовета из фракции «Слуга народа» в ресторане, где стала задавать ему вопросы. После этого депутат сбежал, а его спутник стал бросаться с кулаками на представителей СМИ.

Ранее в Верховной раде отстранили от участия в пленарных заседаниях украинского депутата Гео Лероса, который критиковал президента Украины и главу его офиса.Лерос был внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского до марта 2020 года. Позже он обвинил лидера страны в нарушении предвыборных обещаний.