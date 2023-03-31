31 марта 2023, 22:03
Депутаты из партии Зеленского напали на журналистов
Депутаты Рады разбили камеру журналистам за попытку взять интервью
Депутаты из партии Владимира Зеленского «Слуга народа» совершили нападение на журналистов в Чернигове. Подробностями инцидента поделилось украинское издание «Суспильне»(«Общественное»).
Съемочная группа телеканала «Детинец» пострадала в кафе в центре Чернигова. Во время интервью депутаты разбили камеру корреспондетов.
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«Журналисты пытались взять комментарий у депутата городского совета от „Слуги народа“ Юрия Тарасовца из-за его отсутствия на заседании сессии», — отмечено в материале.
Уточняется, что съемочная группа случайно обнаружила депутата Черниговского горсовета из фракции «Слуга народа» в ресторане, где стала задавать ему вопросы. После этого депутат сбежал, а его спутник стал бросаться с кулаками на представителей СМИ.
Ранее в Верховной раде отстранили от участия в пленарных заседаниях украинского депутата Гео Лероса, который критиковал президента Украины и главу его офиса.Лерос был внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского до марта 2020 года. Позже он обвинил лидера страны в нарушении предвыборных обещаний.
Партия Слуга народа
Украина
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