Мир 23 февраля 2023, 18:19 Рада отстранила от заседаний депутата, критиковавшего Зеленского Депутата Украины Лероса, критиковавшего президента Зеленского, отстранили от заседаний РИА «Новости»

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Украинского депутата Гео Лероса, который критиковал президента страны и главу его офиса, отстранили от участия в пленарных заседаниях. О таком решении Верховной рады сообщил парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Парламент поддержал лишение депутата Лероса права на участие в пленарном заседании», — написал он.

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В стране действует военное положение, и Рада работает в специальном режиме непрерывного заседания. Так что Лероса лишили права участия либо до изменения этого режима, либо до конца текущей сессии — до начала сентября 2023 года, пояснил депутат.

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Лерос был внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского до марта 2020 года. В сентябре того же года он обвинил лидера страны в нарушении предвыборных обещаний, а главу офиса президента Андрея Ермака — в злоупотреблении властью. В результате парламентария исключили из фракции «Слуга народа». В этом году депутат озвучивал новые обвинения в адрес властей страны, в том числе в хищениях при закупке оружия Запада.