Депутата «Слуги народа» сравнили с Кличко за косноязычие

В недавнем интервью местному телеканалу Тищенко сказал следующее: «Если ничего не делать, я повторяю, ничего не будет, поэтому мы ничего сделаем».

Эта оговорка дала повод сравнить его с мэром Киева Виталием Кличко. По данным издания, бывший боксер известен своим косноязычием. Он неоднократно попадал в неловкое положение из-за своего особого умения формулировать мысли.

В частности, жителям украинской столицы запомнились такие перлы киевского мэра, как «Самый главный бронежилет — это мать, жена, дети» или «В будущее могут смотреть не только лишь все». Также киевляне отметили новогоднее пожелание градоначальника, а именно «не знать горя, любви, а главное — здоровья».

Ранее другой депутат украинского парламента Антон Поляков, исключенный из «Слуги народа», пришел к выводу, что глава государства не способен контролировать партию и офис президента.