Депутата из Новой Зеландии выгнали с заседания из-за его ритуального танца

Депутат из Новой Зеландии Равири Вайтити исполнил танец народа маори во время заседания парламента страны. Мужчину попросили уйти, написал сайт РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что Вайтити начал танцевать во время дебатов о правах коренных народов. Парламентарий перебил премьер-министра страны Джасинду Ардерн и раскритиковал оппозиционную фракцию Новой Зеландии за «расистские настроения».

У политиков завязался напряженный диалог. Микрофон Вайтити отключили. После этого он начал танцевать. Депутата попросили покинуть зал заседания.

Ранее сообщалось, что группа мужчин избила прохожего под окнами мэрии Ельца. Полицейский стал свидетелем преступления, но не сразу решил вмешаться. На опубликованном в Сети ролике видно, что сначала он отошел к машине, а после вернулся обратно и стал наблюдать за экзекуцией уже в непосредственной близости.

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