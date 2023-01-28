Мир 28 января 2023, 20:00 Депутат Закарпатья опубликовал карту региона в цветах венгерского флага Депутат Закарпатской области Петеи опубликовала карту региона в цветах венгерского флага РИА «Новости»

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Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, часть которой красовалась в цветах венгерского флага. Об этом рассказали журналисты местного издания «Мукачево.net».

Петеи — представитель Партии венгров Украины (КМКС).

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«[Она] разместила фото карты Закарпатской области, половина которой закрашена в цвета венгерского флага», — сообщили авторы материала.

Они добавили, что спустя некоторое время Петеи удалила пост с неоднозначной картинкой. Также журналисты напомнили, что раньше депутат сообщала о притеснениях, с которыми в регионе сталкиваются этнические венгры.

В конце января участились сообщения о массовых мероприятиях по мобилизации в Закарпатской области. В частности, 26-го числа министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уличил ВСУ в жестоких условиях призыва представителей его нации, проживающих в этом регионе Украины.