Мир 26 января 2023, 18:52 Украину обвинили в «жесткой» мобилизации закарпатских венгров Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина жестким образом мобилизует закарпатских венгров в ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Закарпатских венгров «жестко» мобилизуют в ВСУ, и многие в результате погибают, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало РИА «Новости».

«Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, и в последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — отметил министр.

Реклама

Сийярто добавил: то, что наряду с украинцами на поле боя погибают и венгры, — дополнительная причина, по которой его страна настаивает на том, что нужно поскорее урегулировать конфликт дипломатическим путем.

На днях стало известно, что в нескольких сотнях метров от украинско-венгерской границы обнаружили вагон с сотнями тел солдат ВСУ. Многие из них погибли больше месяца назад.