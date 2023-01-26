26 января 2023, 18:52
Украину обвинили в «жесткой» мобилизации закарпатских венгров
Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина жестким образом мобилизует закарпатских венгров в ВСУ
Закарпатских венгров «жестко» мобилизуют в ВСУ, и многие в результате погибают, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало РИА «Новости».
«Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, и в последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — отметил министр.
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Сийярто добавил: то, что наряду с украинцами на поле боя погибают и венгры, — дополнительная причина, по которой его страна настаивает на том, что нужно поскорее урегулировать конфликт дипломатическим путем.По данным венгерских СМИ, из-за больших потерь Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром в Закарпатье сейчас проходит самая масштабная мобилизация с начала украинского конфликта.
На днях стало известно, что в нескольких сотнях метров от украинско-венгерской границы обнаружили вагон с сотнями тел солдат ВСУ. Многие из них погибли больше месяца назад.
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