Депутат Верховной Рады заявил о возможном импичменте Зеленскому

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту. С таким заявлением выступил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону», — приводит сайт партии слова Кивы.

Депутат также добавил, что Украиной управляют внешние силы. По его словам, сам Зеленский подтверждает это, когда говорит о помощи со стороны послов G7 и партнеров.

Скандал на Украине разгорелся из-за решения Конституационного суда отменить несколько антикоррупционных реформ. Администрация Зеленского не согласилась с этими действиями. Президент предложил Верховной Раде распутить Конституационный суд и отменить решение его членов касательно антикоррупционных реформ. В КС заявили, что действия Зеленского похожи на государственный переворот.