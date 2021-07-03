Депутат Верховной рады: русские, белорусы и украинцы объединятся

Депутат Верховной рады Илья Кива поздравил белорусов с Днем независимости страны. Он написал, что русские, белорусы и украинцы еще обязательно объединятся.

Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Telegram. Кива считает, что после объединения эти страны станут мощной силой. Также он назвал белорусов «родным и братским» народом и добавил, что украинцы всегда будут хорошо относиться к славянским народам.

«Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», — считает Кива.

Ранее в Россию запретили ввозить украинский сахар, макароны и необезжиренную какао-пасту. Ограничения коснулись некоторых готовых продуктов из злаков и кукурузы, а также кетчупа, майонеза, готовых супов и бульонов и заготовок для них. Вето наложено на импорт мюсли, мороженого, сладкой воды, соусов и продуктов для их приготовления.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вносит изменения в приложение к документу от 29 декабря 2018 года.