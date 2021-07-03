Украинские сахар и макароны запретили ввозить в Россию

В Россию из Украины теперь нельзя ввозить сахар, макаронные изделия и ряд других продуктов. Правительство расширило уже существовавший список.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вносит изменения в приложение к документу от 29 декабря 2018 года.

В Россию запретили ввозить украинский сахар, макароны и необезжиренную какао-пасту. Ограничения коснулись некоторых готовых продуктов из злаков и кукурузы, а также кетчупа, майонеза, готовых супов и бульонов и заготовок для них. Вето наложено на импорт мюсли, мороженого, сладкой воды, соусов и продуктов для их приготовления.

Украинскому ячменю, пальмовому маслу и его фракций в упаковке массой 20 тонн и меньше в РФ теперь тоже не место, как и готовому мясу и мясным консервам. Это же относится к готовым или консервированным ракообразным и моллюскам.

В постановлении указано и на ограничение ввоза определенных остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов и продуктов на корм скоту. Запретили украинские ферменты и препараты, некоторые виды лесоматериалов и древесной упаковки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил перекрыть границу республики с Украиной.