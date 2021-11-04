Депутат Верховной рады показал Зеленскому с трибуны средний палец

Депутат Верховной рады Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому с трибуны средний палец. Это произошло во время заседания парламента. Эксцентричный поступок попал на камеры.

Но досталось не только Зеленскому. Гео Лерос также адресовал этот жест руководителю офиса главы государства Андрею Ермаку. Изначально президент появился в парламенте, чтобы представить нового главу Минобороны Андрея Резникова. Но заседание прошло не по плану.

«Вы — главный предатель в стране», — сказал Лерос Зеленскому.

Он также заявил заранее, что не боится сфабрикованных против него дел. Дальше беспорядок устроили члены фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Пока выступал Зеленский, они развернули плакаты с надписями: «Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским» и «Это катастрофа. Дай Украине кислород».

В партии «Слуга народа» пообещали эти поступки не оставить без внимания. Они все рассмотрят и обсудят на регламентном комитете.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что Владимиру Зеленскому надо держаться в стороне от любых намеков на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.