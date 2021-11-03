Бывший сотрудник МИД Украины заявил, что Зеленскому не стоит вступать в переговоры с Путиным

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Владимиру Зеленскому надо держаться в стороне от любых намеков на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам политика, Москва будет вести диалог исключительно с позиции силы, а для украинских властей это неприемлемо. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на YouTubе-канал Espreso.TV.

Климкин отметил, что встреча двух президентов вызывает огромные опасения за судьбу Украины. В распоряжении у России имеются козыри в энергетической сфере. Даже если Украине удастся в сложившихся обстоятельствах дефицита угля продержаться целый зимний сезон, то следующий холодный период страна не сможет «пропетлять».

Встреча может принести положительные моменты лишь в том случае, если действующая администрация Украины будет четко следовать своей позиции. Также важную роль играет поддержка Запада, заключил политик.