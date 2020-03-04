    04 марта 2020, 22:43

    Депутат Шерин ответил на предложение ужесточить блокаду Крыма

    Ирина Нагайникова

    Депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал предложение украинского экс-чиновника ужесточить блокаду Крыма. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Экс-заместитель главы Госгидрографии Украины Богдан Устименко предложил запретить судоходство у берегов Крыма и преследовать по закону нарушителей.

    Александр Шерин, первый зампред комитета Госдумы по обороне, заявил, что такие меры невозможно реализовать.

    Парламентарий также отметил, что Россия имеет возможности для того, чтобы взять в блокаду Украину.

    «У нас много важных дел. Это можно будет сделать, если будет такая необходимость. Просто не хочется украинским горе-экспертам уподобляться и тоже теоретически размышлять на предмет того, можем ли мы взять в блокаду кого-то. В теории, если задача поставлена, то можно было бы более серьезные вопросы решить», — заявил Шерин.

    Он рассказал, что инфраструктура полуострова сейчас стремительно развивается, и вложения в его развитие будут наращиваться.

    «Крым будет более привлекательным для проживания и инвестиций. Поэтому через два-три года плевать все будут хотеть на мнение Украины», — добавил парламентарий.