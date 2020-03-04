    04 марта 2020, 14:49

    Экс-чиновник Украины захотел запретить судоходство у крымских берегов

    Ольга Ситникова

    Бывший заместитель главы Госгидрографии Украины Богдан Устименко выступил с инициативой, которая ужесточит блокаду Крыма. Он призвал запретить судоходство у берегов полуострова. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Экс-чиновник Украины захотел запретить судоходство у крымских берегов

    «Я предлагаю закрыть полностью территориальные воды, весь пояс вокруг Крымского полуострова, поскольку мы не контролируем эти воды», — отметил Устименко.

    Он убежден, что нужно принять закон о территориальных водах, который установит ответственность за посещение запрещенных крымских портов.

    «Я считаю, что необходимо принять этот закон немедленно, а также установить ответственность за пересечение этой „красной зоны“. Ответственность должна быть уголовной», — уточнил экс-чиновник.

    По его мнению, нарушителей запрета должен преследовать Интерпол.

    «Если будет возложена уголовная ответственность на российских капитанов — и их потом преследовать при помощи механизмов Интерпола, мы очень быстро закроем эту лавочку», — добавил Устименко.

    Он также заметил, что ущерб Незалежной от потери полуострова составил один триллион долларов.