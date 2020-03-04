Экс-чиновник Украины захотел запретить судоходство у крымских берегов

«Я предлагаю закрыть полностью территориальные воды, весь пояс вокруг Крымского полуострова, поскольку мы не контролируем эти воды», — отметил Устименко.

Он убежден, что нужно принять закон о территориальных водах, который установит ответственность за посещение запрещенных крымских портов.

«Я считаю, что необходимо принять этот закон немедленно, а также установить ответственность за пересечение этой „красной зоны“. Ответственность должна быть уголовной», — уточнил экс-чиновник.

По его мнению, нарушителей запрета должен преследовать Интерпол.

«Если будет возложена уголовная ответственность на российских капитанов — и их потом преследовать при помощи механизмов Интерпола, мы очень быстро закроем эту лавочку», — добавил Устименко.

Он также заметил, что ущерб Незалежной от потери полуострова составил один триллион долларов.