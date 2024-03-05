Мир 05 марта 2024, 14:32 Депутат Рады признал парламентский кризис на Украине Украинский депутат Гончаренко назвал бардаком ситуацию в Раде РИА «Новости»

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Верховная рада столкнулась с парламентским кризисом, и депутаты не могут одобрить принятые правительством законопроекты. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он назвал сложившуюся в Раде ситуацию бардаком и напомнил, что больше всего поправок к проекту закона о мобилизации подали депутаты из правящей партии «Слуга народа».

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«То есть те, которые выбирали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом», — указал Гончаренко.

Он призвал депутатов обсудить происходящее в Раде и скорее одобрить закон о мобилизации.

«Хватит играть в выборы. У нас очень большие проблемы на фронте», — заключил украинский парламентарий.

Ранее уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец сообщил об острой нехватке военных на передовой. Он предупредил, что дефицит кадров может привести страну к катастрофе.