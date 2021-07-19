Депутат Рады предупредил о тяжелых временах после статьи Путина

Власти Украины проигнорировали статью президента РФ «Об историческом единстве русских и украинцев», и теперь страну ждут тяжелые времена. Об этом на своей странице в Fасеbооk предупредил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

По мнению политика, в статье Владимира Путина есть три главных аспекта, на которые нельзя не обратить внимания. Во-первых, депутат призвал украинское правительство обратить внимание на присоединение к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые ранее ей не принадлежали.

«Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, т. е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти», — отметил Кузьмин.

Он подчеркнул, что Украина фактически вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей.

Депутат также отметил слова президента РФ о том, что Украина после госпереворота в 2014 году превратилась в антироссийский проект. Помимо этого, Кузьмин предупредил, что власти России не позволят украинской стороне использовать территории, которые когда-то принадлежали России, против себя.

«Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена», — резюмировал политик.

Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» президента РФ была опубликована 12 июля. В ней президент РФ назвал общей бедой стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной.