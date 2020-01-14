Депутат Рады предрек украинцам рабство после продажи сельхозземель

По словам Рабиновича, половина тех, кто сегодня находится у власти на Украине, сможет уехать в другие страны, отработав план МВФ по продаже сельхозземель. А те украинцы, которые останутся на проданной земле, смогут «устроиться рабами на плантациях». Законодатель напомнил, что все те, кто поднимает голос против этого «дьявольского плана», становятся фигурантами липовых уголовных дел.

«День, который мы будем с вами в календаре отмечать черным цветом — день продажи Украины», — обозначил депутат.

В свою очередь лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заметила, что сельскохозяйственные земли скупят транснациональные корпорации. По ее мнению, они засыпают землю химикатами. В качестве примера она привела Мадагаскар, где разразился голод, после того, как практически все сельхозземли были проданы международным компаниям.