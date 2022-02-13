facebook_pixel
    13 февраля 2022, 03:38

    Депутат Рады подтвердил полный запрет на въезд россиян на Украину

    Депутат Верховной рады Рабинович подтвердил запрет на въезд россиян на Украину

    Алексей Иванчин

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платворма — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что украинские власти запретили гражданам РФ въезд на территорию государства. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

    «Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — написал Рабинович.

    При этом он не указал подробностей и не уточнил, откуда у него появилась данная информация.

    Ранее о полном запрете на въезд россиян на территорию Украины сообщило издание «Страна.ua». По данным издания, исключения могут быть сделаны для тех, кто предоставит справку о смерти близких родственников. Пограничники, отказывая во въезде в страну, якобы ссылаются на приказ руководства, который поступил 12 февраля около 13:00 по местному времени.

    Также изданию стало известно, что Запад в ближайшее время полностью закроет воздушное пространство Украины. Крупнейшие страховщики отправили всем мировым собственникам самолетов официальные сообщения, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие Украины для любого воздушного судна.