Депутат Рады подтвердил полный запрет на въезд россиян на Украину

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платворма — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что украинские власти запретили гражданам РФ въезд на территорию государства. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — написал Рабинович.

При этом он не указал подробностей и не уточнил, откуда у него появилась данная информация.

Ранее о полном запрете на въезд россиян на территорию Украины сообщило издание «Страна.ua». По данным издания, исключения могут быть сделаны для тех, кто предоставит справку о смерти близких родственников. Пограничники, отказывая во въезде в страну, якобы ссылаются на приказ руководства, который поступил 12 февраля около 13:00 по местному времени.

Также изданию стало известно, что Запад в ближайшее время полностью закроет воздушное пространство Украины. Крупнейшие страховщики отправили всем мировым собственникам самолетов официальные сообщения, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие Украины для любого воздушного судна.