Депутат Рады подобрал статью для ареста Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского можно арестовать за участие разработанного в СССР самолета «Мрия» в параде по случаю 30-летия независимости страны. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады Илья Кива.

Кива едко отметил, самолет Ан-225 «Мрия», вызвавший гордость у многих зрителей на параде, символично показал превосходство «оккупационного» советского времени и технологий над «жалкой действительностью» нынешней «независимости».

Депутат посчитал, что пролет самолета советской разработки является достаточным основанием для того, чтобы привлечь Зеленского к ответственности за пропаганду коммунистического режима.

«Статья же есть», — напомнил Кива.

«Мрия» является самым большим транспортным самолетом в мире. Он был построен в единственном экземпляре и после распада СССР перешел в собственность Украины. Самолет принял участие в военном параде, который прошел 24 августа в честь Дня независимости Украины. Тогда же в небе над Киевом пролетела авиация стран НАТО, включая польские истребители F-16.