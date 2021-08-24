Авиация НАТО пролетела над Киевом во время парада в честь Дня независимости Украины

Авиация стран НАТО пролетела над Киевом во время парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины. В небе над Крещатиком заметили истребитель F-16 ВВС Польши, а также самолет C-27 и вертолеты UH60 Blackhawk ВВС Словакии, сообщил РБК.

Украинцам, которые сегодня отмечают юбилейный День независимости, обещали, что в центре Киева они увидят не только самый большой транспортный самолет Ан-225 «Мрия», но и авиацию натовских стран. Кроме того, планировался пролет британского истребителя Eurofighter Typhoon.

На украинском параде не обошлось и без участия иностранных солдат. По центру Киева промаршировали военные из Канады, Латвии, Литвы, Дании, Молдавии, Эстонии и Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский во время театрализованного представления по случаю знаменательной даты настолько расчувствовался во время перфоманса с маленькой девочкой, что не сдержал слез. Зеленский также утвердил в стране новый праздник — День украинской государственности.

Зеленский после прихода к власти отменил в стране парады, аргументируя это тем, что сэкономленные деньги лучше отдать военным. А еще он критиковал превращение военной техники в аттракционы.